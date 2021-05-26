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تنفيذ عملية تصفية حساب سهم "تعليم" بقيمة 44 مليون جنيه

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:03 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية تنفيذ عملية تصفية آلية استقرار سعر سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة ، وذلك بعدد 7,685,288 سهم بقيمة إجمالية 44,11 مليون جنيه. 

وفي مطلع أبريل الماضي، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي شركة تعليم لخدمات الإدارة -الشركة الرائدة في قطاع التعليم العالي.

وحققت الشركة 128.61 مليون جنيه أرباحاً لمساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير 2021، مقابل 108.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت الحصص غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 985.82 ألف جنيه خلال الستة أشهر، مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وبلغ ربح الفترة 129.6 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل 110.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات التشغيل إلى 317.1 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل 270.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

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