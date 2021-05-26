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وزيرة البيئة تلتقى سفير دولة الإمارات لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتور حمد سعيد الشامسى سفير الإمارات، لبحث التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة، وخاصة التنوع البيولوجى وتغير المناخ.

وقد أعربت وزيرة البيئة خلال اللقاء عن سعادتها للتعاون بين البلدين من أجل العمل على وقف إستنزاف الموارد والحفاظ عليها لضمان إستدامتها للأجيال القادمة،مشيرة إلى تعاون البلدين أيضًا فى مجال المخلفات الصلبة البلدية، حيث ستقوم قريبا بزيارة لإمارة الشارقة لتفقد المجمع الخاص بالمخلفات الصلبة التابع لشركة بيئة الإمارتية للمخلفات.

وأوضحت فؤاد خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستويين الإقليمى والدولى فى مفاوضات تغير المناخ، معربة عن سعادتها فى إستقبال وفد من دولة الإمارات لمناقشة المحاور المشتركة الخاصة بمفاوضات تغير المناخ، ومناقشات التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على جميع مناحى التنمية وخاصة الموارد المائية التى تعانى من ندرتها العديد من دول الإقليم.

كما اعرب الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات عن إمتنانه وتقديره للمجهودات التى تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة، مُشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين فى كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.

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