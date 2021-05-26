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ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يصعد 4 جنيهات

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات ليصعد عيار 21 إلي مستويات 816 جنيها للجرام، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
أسعار الذهب اليوم في مصر الأن:

عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام.
 
عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 6528 جنيها.
 
أونصة الذهب 1908 دولارا.


أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية 

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل  928  جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل851 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل  812 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل  696 جنيه


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