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القليوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية، 51 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، حيث جرى حجز الحالات المصابة بمستشفيات العزل، والعزل المنزلي، وبدء مرحلة العلاج.

وبحسب البيان سجل مركز بنها أعلى نسبة إصابة بالفيروس ب21 حالة، وحي شرق شبرا ومركزي قليوب والخانكة 6 حالات لكل منهم، ومركز طوخ 4 حالات، ومركز القناطر 3 حالات، ومركز كفر شكر حالتين، ومدينة العبور ومركز شبين القناطر ومدينة قها حالة واحدة لكل منهم، وحي غرب شبرا سجل صفر إصابات.

كما سجلت القليوبية وفق بيان مديرية الصحة 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1505 منذ بدء الجائحة وحتى الأن.

وسجلت مستشفيات عزل قها 4 حالات، وحميات بنها حالتين وناصر العام بشبرا حالتين، فيما سجلت 10 مستشفيات ضمن منظومة علاج وعزل المرضى صفر وفيات.

وبحسب البيان فإن المتوفيين 4 رجال و4 سديات تراوحت أعمارهم مابين 52 عاما و77 عاما من مراكز بنها، وطوخ، والقناطر الخيرية، وقليوب وشرق شبرا.

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