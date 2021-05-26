رئيس شركة ألمانية: مصر دولة كبيرة وتتغير للأفضل بسبب مبادرات السيسي (فيديو)

قال كرستيان ثونز، رئيس شركة دي إم جي موري الألمانية، إنه تشرف بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "استطيع أن اعترف أنني كنت متوتر بعض الشيء ولكن نحن هنا لبدء رحلة طويلة من الصناعة والتصنيع لنكون شريك قوي لإفريقيا ومصر هي بوابة لإفريقيا".



وأضاف "ثونز"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع الرئيس السيسي حول العديد من المبادرات، موضحًا أن الرئيس السيسي قيادة سياسية كبيرة، وقدم استقرارًا كبيرًا في مصر، مؤكدًا ان مصر دولة كبيرة وتتغير للأفضل بسبب المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، والذي قام بإطلاق مبادرات في الطاقة والبنية التحتية والمواصلات وبناء الطرق والكباري، والآن المبادرة الكبيرة تتعلق بتوفير "حياة كريمة" للمصريين.



وتابع رئيس شركة دي إم جي موري الألمانية، أن الرئيس السيسي يريد أن يعظم من المنتج المحلي والصناعة المحلية، لافتًأ إلى أن مصر بها إمكانيات قوية تتيح لها تعظيم الانتاج المحلي، موضحًا أن توقيع اتفاقية تصنيع ماكينات "CNC" في مصر يساعد على التصنيع المحلي لصالح إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وفي شمال إفريقيا والدول العربية، ومع قوة مصر ومن خلال العمل على تدريب الشباب ستكون هذه فرصة كبيرة لتصدير هذه المنتجات لأوروبا.

