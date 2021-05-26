عرض مسرحية"الزهر لما يلعب" للفنان الراحل سمير غانم عبر منصة "شاهد" في هذا الموعد

قررت منصة شاهد vip عرض مسرحية"الزهر لما يلعب" التي قام ببطولتها الفنان الراحل سمير غانم ، يوم الجمعة الموافق 28 مايو الجاري.



وهي آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم المسرحية، وهي من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وأغاني إسلام عفيفى، وألحان هانب فاروق، توزيع موسيقى محمود صادق.



ويشارك فى بطولة المسرحية إيمي طلعت زكريا، شيرين، إيمان السيد، رضا حامد، طارق الإبياري، والديكور حازم شبل، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى.