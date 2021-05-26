"الرعاية الصحية" تعلن بدء تطعيم منتفعي التأمين الشامل بلقاح كورونا لـ10 فئات بالمنازل (صور)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تطعيم بعض الفئات من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بلقاح فيروس كورونا بمنازلهم بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال تخصيص فرق طبية تتوجه للمواطنين لتطعيمهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بالحرص على تطعيم كافة المواطنين بلقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس أو تقليل مخاطر الفيروس ومضاعفاته، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.





وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه توجه فريق طبي من مستشفى النصر التخصصي مدرب على أعلى مستوي لتطعيم للمواطنين في منازلهم، وذلك مراعاةً لحالتهم الصحية وتيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال لتلقي اللقاح داخل المنشآت الصحية المخصصة لذلك.





وأضاف بيان الهيئة، أنه تم تفعيل خدمة التطعيم المنزلي لبعض الفئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وتشمل المصابين بكسر بالأطراف السفلية (كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين)، بتر أحد الأطراف السفلية (بتر أحد القدمين أو الساقين)، مرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الأطفال ، ومرضى ضمور العضلات، والمرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب إعاقة الحركة (التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه).



