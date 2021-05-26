ننشر صور ضحايا حريق شقة حدائق حلوان

حصلت بوابة الفجر، على صور ضحايا حريق شب داخل وحدة سكنية (شقة) بشارع عزبة كامل صدقي بمنطقة حدائق حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وسيطرت على النيران ونُقلت الجثتين إلى المستشفى العام.





وبدأت الواقعة بتلقي الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل "شقة" سكنية في حدائق حلوان.





ودفعت بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة، حيث تم إخماد الحريق وعُثر على جثتي طفلين متوفيين، لم يتمكنا من الهرب من النيران.



