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المكسيك تسجل 2.483 إصابة جديدة و265 حالة وفاة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المكسيك، ألفين و483 إصابة جديدة، كما تم رصد 265 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و399 ألفًا و790 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 221 ألفًا و960، وفقًا لوكالة رويترز.

 

ولفتت الحكومة المكسيكية، إلى أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.

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