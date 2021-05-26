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محافظ المنيا يتابع الحالة العامة عقب افتتاح كورنيش النيل أمام المواطنين
الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:10 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية على كورنيش النيل عقب افتتاح الكورنيش أمام المواطنين، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن الدكتور مصطفي مدبولي وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإعادة فتح الحدائق العامة والمتنزهات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).
تابع "القاضي" الحالة العامة للمواطنين للتأكد من مدي الالتزام بالحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، كما تابع التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، موجها باستمرار اعمال الصيانة للسور الحديدي بطول الممشى علي النيل، مشددًا على استمرار أعمال النظافة العامة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
استمع المحافظ، لآراء المواطنين بعد الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش، حيث أكد أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة، مؤكدا ان اعمال التطوير ضمن خطة المحافظة، لتقديم مستوى عالي من الخدمات أمام أبناء المحافظة.
وتفقد المحافظ المقر الثابت لتطعيم المواطنين بلقاح " كوفيد – 19" والمقام بإحدى وحدات الكورنيش مع استمرار تواجد الفرق المتحركة لاستقبال جميع المواطنين، حيث شاهد المحافظ تلقي المواطنين للقاح، كما تفقد، اعمال مبادرة "طعم من أجل حياه" والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، للتسهيل على المواطنين عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.
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