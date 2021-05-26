أمن الجيزة يضبط لصا حاول سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عاطل، لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية، بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا مفاده بقيام عاطل بمحاولة تسلل سور فيلا الفنانة إلهام شاهين، لسرقتها.



