"ربنا يجمعنا بيك"..رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا لوالدها

أعربت الفنانة ايمي طلعت زكريا عن حزنها الشديد لفقدان والدها، حيث نشرت صورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلقت ايمي طلعت زكريا على الصورة قائلة:" كان نفسى تكون معانا ف كل خطوة ف حياتنا بننجح فيها كانت هتفرق اوى ف حياتنا..بس انت معانا وحاسين بيك ومتأكدين انك فرحان بينا وبدعواتنا ليك.وحشتنا اوى ياأحلى بابا .ربنا يرحمك ويجمعنا بيك على خير ".





الجدير بالذكر أن الفنانة ايمي ٠طلعت زكريا شاركت في المارثون الرمضاني بمسلسل " لحم غزال" بطولة غاده عبد الرازق، مي سليم ، مصطفي أبو سريع ، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ، هاجر عفيفي ، شريف سلامه ، أحمد صفوت ، إخراج. محمد أسامه ، تأليف إياد إبراهيم