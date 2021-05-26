تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

ينتظر النادي الأهلي، اختبار هو الاصعب من نوعه حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي، الجمعة المقبله الموافق 28 من مايو الجاري في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.









ويلعب النادي الأهلي النهائي كونه بطل دوري أبطال أفريقيا بعد حسم اللقب أمام الزمالك المصري، بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهد تألق اللاعب محمد مجدي افشة، بتسجيله للهدف الثاني في اللقاء ليعلن بعدها عن تتويج المارد الأحمر باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ عام 2013.









على الجانب الآخر يتواجد فريق نهضة بركان في النهائي بعد حسمه لقب كأس الكونفيدرالية الافريقيه على حساب بيراميدز المصري، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله.









ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الأفريقي في الشرق الأوسط.