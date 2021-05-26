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موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة اللاتينية مباراة الأرجنتين وتشيلي وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا والتي تقام في بلدين لأول مرة في تاريخها الممتد 105 أعوام.

وكان من المفترض إقامة بطولتي اليورو و كوبا أمريكا في الصيف الماضي لكن جائحة فيروس كورونا تسببت في زيادة مدة الموسم الماضي على مستوى بطولات الأندية وبالتالي لا مجال لخوض أي بطولات دولية.

وستخوض بطولة كوبا أمريكا صدام مع بطولة اليورو بسبب إقامة البطولتين في نفس التوقيت في منتصف يونيو المقبل.

وتعتبر مواعيد مباريات بطولة اليورو أنسب لأغلب مشجعي الكرة في العالم مقارنة بكوبا أمريكا التي تقام مبارياتها في توقيت متأخر للغاية.

وستنطلق مباراة الأرجنتين وتشيلي يوم الأحد 13 يونيو 2021 ضمن على ملعب المونيمونتال في الأرجنتين, حيث يعتبر معقل ريفر بليت الأرجنتيني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت السعودية والساعة الواحدة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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