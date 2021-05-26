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كل ما تريد معرفته عن مشروع "بيت الوطن"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء إعلان وزارة الإسكان، تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن"، تكثر التساؤلات حول المشروع وطرق التقديم.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع "بيت الوطن" لتسليم قطع أراضي العاملين بالخارج.

١. يعتبر مشروع بيت الوطن، أحد المشروعات التي تقدِّمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر.

٢. يستهدف المشروع، المصريين المغتربين المقيمين في خارج مصر، وذلك من أجل الترابط بين الوطن وأبنائه في الخارج، وإتاحة أراضٍ لهم ولأبنائهم.

٣. وصلت النسبة البنائية إلى 50% مما يضمن الرقي والخصوصية والهدوء، ويتكون المشروع من 7 أحياء، كل حي له منطقة خدمات متكاملة خاصة به، ويُطل على منطقة ترفيهية، كما يُطل على امتداد شارع الـ 90 الشمالي.

٤. يُعد سعر المتر المربع بالمشروع من أقل الأسعار بالمدن الحديثة، مقارَنةً بالأحياء الأخرى.

٥. يستهدف تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في الوطن في مجال الإسكان.

٦. زيادة الترابط بين الوطن وأبنائه في الخارج بإتاحة أراضٍ لهم ولأبنائهم.

٧. تتصف فترة السداد بمشروعات بيت الوطن، بالفرصة الفريدة للغاية؛ حيث تصل إلى 120 شهرًا، وتبدأ الأسعار من 74000 جنيه فقط؛ لذا يُعد نظامًا مريحًا جدًّا يسهل معه الشراء والاستثمار بالحي.

وكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعلن تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" بمنطقة شمال بيت الوطن (NORTH HOUSE)، موضحًا أنه يتم الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة (D) من 157: 165، يوم الثلاثاء 1-6-2021، والقطع من 166: 175، يوم الأربعاء 2-6-2021، وسيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة (E) من 31: 43، يوم الخميس 3-6-2021، والقطع من 67: 81، يوم الأحد 6-6-2021، وسيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة (G) من 14: 23، يوم الإثنين 7-6-2021، والقطع من 61: 72، يوم الثلاثاء 8-6-2021، وتم تخصيص يومي الأربعاء 9-6-2021، والخميس 10-6-2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​

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