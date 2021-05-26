شعراوي يناقش تأثير جائحة كورونا على القدرات المالية للحكومات المحلية

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأربعاء، في الندوة التي نظمتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية حول موضوع "المدن الإفريقية والحكومات المحلية في مواجهة الوضع الاقتصادي والمالي بعد جائحة كورونا" مع التركيز على دور الوكالة الإقليمية الأفريقية (ATA)" التابعة للمنظمة.





وقال وزير التنمية المحلية، إن الندوة ناقشت تأثير جائحة كورونا على القدرات المالية للحكومات المحلية والدور الذي ستلعبه الوكالة الإقليمية الأفريقية في إتاحة موارد إضافية للسوق المالية، وضمان حافز أكثر استدامة للاقتصاد ونظام مالي أكثر استقرارًا وتبادل وتوثيق أفضل الممارسات والدروس لمواجهة الجائحة ماليًا، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وأعضاء المجلس الإفريقي وأوجين مبا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.





وأكد وزير التنمية المحلية حرص مصر على تعزيز دور المدن والحكومات المحلية الأفريقية في مواجهة تحدى فيروس كورونا ومساندة جهود الدولة على الصعيد الأفريقي وجاءت هذه المداخلة ضمن سياق التعرف على التجارب والخبرات المتنوعة للمدن الأفريقية وآليات مواجهة جائحة كورونا وتبادل الدروس المستفادة بين المدن والمحافظات الأفريقية.





وأضاف شعراوي ، أن جائحة كورونا ضاعفت التحديات التي تواجه دولنا ومدننا الأفريقية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، والتي تأثرت بشكل أكبر بتأثيرات الجائحة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى إن المشروعات المصرية في مرحلة ما بعد الجائحة تستجيب للتحديات الاجتماعية الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين الاستجابة والتأهب لحالات الطوارئ من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والأمن الغذائي وفرص العمل.





وأشار شعراوي إلى دعم الحكومة المصرية للانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الأسواق المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مع التأكيد على البعد البيئي من خلال الأخذ في الاعتبار الإجراءات المناخية وإدخال شبكة نقل نظيفة متعددة الوسائط للحد من تلوث الهواء.





وتابع شعراوي : "ولا شك أن اهتمام اجتماعنا اليوم ببحث الآثار السلبية المترتبة على الجائحة خاصة على الموارد المالية ولإنفاق الاستثمار للمدن والحكومات المحلية لهو دليل على الرؤية الواعية للمنظمة القارية والتي تدعم مساعينا من أجل تفعيل خطط حكوماتنا المحلية فى مواجهة الجائحة واستدامتها"، مؤكدًا أن الاجتماع سيتيح أيضًا تبادل الخبرات والتجارب فى مواجهة الجائحة ومرحلة استعادة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي مستقبلًا.





وثمن شعراوي الدور الكبير الذى تقوم به الوكالة الإقليمية لإفريقيا وسيتم تدارس كيفية توجيه دعم لمساندتها وذلك في ضوء الدور المهم الذى تلعبه أنشطة صناديق التنمية المحلية، والتي باتت من الممارسات الدولية المتعارف عليها سواء على المستوى القاري أو الدولي، وتسهم في تعزيز قدرات المحافظات بالإضافة إلى ما يرد لها من تمويل من المركز، مشيدًا بالجهد المتميز لجان بيير إمباسي في رعاية هذه المبادرة المهمة والتي نثق في أنها ستقدم العديد من الحلول للتحديات التي تواجه مدننا الأفريقية.



