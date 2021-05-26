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التحقيق في واقعة  العثور على جثة شاب عار  وبدون رأس في امبابة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة التحقيق في العثور علي  جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى بجانب الطريق بإمبابة

كان قد وورد اخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بابلاغ الاهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة انهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.

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