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برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عامة لحل أزمة أطباء التكليف

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تقدمت الدكتورة سلوى الحداد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن استيضاح سياسة وزارة الصحة فيما يخص مشكلة أطباء التكليف دفعة مارس 2021، بعد حالة الرفض لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من الأطباء في خمسة تخصصات فقط إضافة إلى إلغاء التكليف ببعض التخصصات مثل الجلدية والعظام.

وأكدت "الحداد"، أن هذا القرار قوبل باستياء بالغ وقد أكد ممثلو أطباء التكليف رفضهم لهذه الاحتياجات التي اعتبروها تعبث بمستقبلهم وأحلامهم.

واستكملت "عضو مجلس الشيوخ"، أن هذا القرار يشكل خطرا على المواطن والمنظومة الصحية بما يفرض حالة من التكليف الإجباري للأطباء الأمر الذي قد يدفع كثير منهم إلى أن يبحث عن فرصة للهجرة والعمل في الخارج.

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