"مقطوع جزء حساس من جسده".. العثور على جثة رجل مجهول الهوية بالقرب من قسم شرطة إمبابة

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة لرجل مجهول الهوية، ومقطوع جزء حساس من جسده، بالقرب من قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بالعثور على جثة لرجل بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس القطاع والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الفرقة، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة لرجل مجهول الهوية، عاري الجسد، ومقطوع جزء حساس من جسده.





وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.