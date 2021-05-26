دعوي تطالب بتسجيل جهاز طهي فول سريع

اقامت فاطمة هندي، المحامية وكلية عن جمال جاب الله فكري دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف والغاء القرار رقم 188 لسنه 2020 الصادر للمدعي في الطلب رقم 673 لسنه 2007 بجلسه 1712021 مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها منح براءة الاختراع للمدعي عن الجهاز طهي الفول السريع الصحي وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.



اختصمت الدعوي التي حملت رقم 48944 لسنة 75 كل من وزير الدولة لشئون البحث العلمي ” بصفته “، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ” بصفته “، رئيس مكتب براءات الاختراع ” بصفته “.





وقالت الدعوي، ان الطاعن يعمل بوظيفة فنى صناعات اول علي الدرجه الماليه الاولى بإدارة اخميم الاجتماعية بمديريه التضامن الاجتماعي سوهاج، كما انه حاصل على شهادات خبره في مجال التروس واعمال فنى تركيبات حمامات وصيانه ومعالجه مياه حمامات السباحة بمجمع السباحة الدولي استاد القاهرة، ومجمع السباحة استاد سوهاج، وشهادة اختبار قدرات من مركز التدريب المهني التابع لمديريه القوى العاملة بسوهاج وايضا شهادة خبره من مصنع 999 الحربى فى تصنيع التروس، ومنذ ان عمل وهو يسعى دائما الي الابتكار في عمله وخلق كل ما هو جديد مما جعله يتميز بين زملائه بروح الابتكار والاختراع للشغف الموجود عنده وحبه لعمله.



واضافت، مما جعله يتقدم بالطلب رقم 673 لسنه 2007لمكتب براءة الاختراع للحصول على براءة اختراع تحت مسمى جهاز طهى الفول السريع، وهو فكره ابداعيه جديدة قابله للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد

(1-2-3) من القانون رقم 82 لسنه 2002 وذلك لحل مشكله قوميه لطرق الطهى الخاطئة المعتاد عليها والتي تستعمل بجمهورية مصر العربية حيث أن أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية قرروا أصحابها اضافه ماده الاديتا (ٍEDTA ) أثناء تسويه الفول لسرعه نضجه وتوفير الطاقه والوقت.



واوضحت، ان وتلك المادة هي عباره عن قشره بيضاء تساعد على تكسير الفول فتنضج بسرعه وفق ما اكده المعهد القومي للتغذية، حيث انها تقوم بتكسير الغلاف الخارجي لقشره الفول لسرعه نضجه والقدر المناسب لها هو 2،5ملجرام لكل كيلو وحيث انه ما يسلكه عربات الفول المنتشرة في كل مكان هو عكس ذلك حيث انهم يقومون بوضع كميات كبيره من تلك المادة السامه لإنتاج اكبر كم من الفول لتحقيق المزيد من السرعة والربح وحيث ان ماده الاديتا (edta ) أو ما يطلق عليها اصحاب عربات الفول كلمه السر ( الفنكوش أو الكربوناتو) القاتل الذى يدمر العديد من اكلى الفول فانه يعتبر الوجبه الرئيسة لمعظم المصريين خاصه في وجبه الافطار فهو الي جانب انخفاض سعره فانه يحتوي على البروتين النباتي المفيد لصحه الانسان وكان من الممكن أن يظل مفيد للبسطاء إذا استمر بيعه علي طبيعته دون اضافه تلك الماده السامه أو اي مواد والوان صناعيه لخداع وجذب الآخرين دون أي ضمير، وهو ما يخالف قانون تغذيه الطفل المادة (31) قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008

فان تلك الماده السامه تؤثر علي صحه الانسان حيث اجري عده دراسات وأبحاث معمليه علي تلك الماده (edta ) فوجودا أن الانسان يتناول فول علي هيئة سم قاتل الى الاصابة بالسرطان والفشل الكلوى كما انها تؤدى إلي ضطرابات صحيه لمرضي القلب والكبد والكلى والصرع والموت المفاجئ، وايضا الي هشاشه العظام والضعف الجنسي وتشوه الاجنه وكثيرا من المشاكل الصحيه التي اصبحنا محيطين بها بكثره في وقتنا هذا من كل اتجاه

ولنجد أن أصحاب تلك العربات يستطيعون الحصول على تلك الماده السامه بكل سهوله بشرائها من محلات العطارة الكبري ومحلات بيع الكيمياويات والأسواق، وذلك دون أي رقابه أو تقنين من الحكومه أو التموين.