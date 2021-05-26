عرض الموسم الثاني من مسلسل " ليه لأ" في هذا الموعد





والمسلسل بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مها أبو عوف، مراد مكرم، وكوكبة مميزة من النجوم ، ويُناقش إحدى القضايا التي تهم المرأة فى المجتمع المصري.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبدالعزيز مخيون، وخالد أنور، ومى الغيطى، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، وإخراج محمد شاكر خضير.

يعرض الجزء الثاني من مسلسل " ليه لا" عبر منصة شاهد vib، إبتداءًا من 10 يونيو المقبل، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف.