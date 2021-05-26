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المبعوث الأممي للسودان: نلتزم بالتوسط ودعم إجراءات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية شمال
الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:25 م
رقية جمال
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أكد المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، الالتزام بالتوسط ودعم إجراءات السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وقال فولكر بيرتس: "أننا نشجع كل الأطراف لاتخاذ القرارات الشجاعة المطلوبة لتحقيق السلام".
وتمنى المبعوث الأممي للسودان، أن تكون جلسة المفاوضات الحالية هي الأخيرة بين الحكومة والحركة الشعبية شمال.
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