المبعوث الأممي للسودان: نلتزم بالتوسط ودعم إجراءات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية شمال

أكد المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، الالتزام بالتوسط ودعم إجراءات السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وقال فولكر بيرتس: "أننا نشجع كل الأطراف لاتخاذ القرارات الشجاعة المطلوبة لتحقيق السلام".



