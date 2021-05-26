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العثور على جثث موظف ونجليه مخنوقين من الرقبة داخل منزلهم ببنها

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت منطقة ساحل دجوى في مركز بنها، جريمة قتل بشعة، حيث تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف ونجليه عثرا عليهم مخنوقين من الرقبة داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها، وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى "حازم.ر.ف" ونجليه حسام 10 سنوات، وسما 12 عاما، وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجني عليهما، لم تكن موجودة بالمنزل، وجرى ضبطها.

وجرى نقل الجثث للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

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