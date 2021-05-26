مدير عام التعليم بنجع حمادي : تعزيز بند البدل النقدي لشهري "مايو ويونيو" والصرف قريبًا



وأهاب مدير عام الإدارة بمحرري المرتبات بالمدارس بتحرير مرتب يونيو 2021 كاملًا دون البدل النقدي علي أن يتم تحرير " البدل النقدي " عن شهري " مايو – يونيو " في كشوف مستقلة مؤكدًا علي صرف البدل النقدي للزملاء المعلمين والعاملين في القريب العاجل.



وطالب الطيب، محرري الماهيات بسرعة تحرير المرتبات عن شهر يونيو 2021 منفصلًا عن البدل النقدي وتحرير استمارة مستقلة لشهرين البدل النقدي عن شهري " مايو – يونيو " 2021، موجهًا الشكر لـ" إيمان عبد الرحيم الهمامي " مسئولة الوحدة الحسابية ولجميع العاملين لجهودهم في إنهاء إجراءات كل ما يتعلق بالنواحي المالية للزملاء المعلمين والعاملين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي.

أعلن راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تعزيز بند البدل النقدي للمعلمين والعاملين بالإدارة عن شهري مايو ويونيو 2021.