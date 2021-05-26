نائب يفتح ملف ضعف المستحقات المالية التي يتقاضاها خطباء المكافأة غير المُعينين







تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مشكلة ضعف المستحقات المالية التي يتقاضاها خطباء المكافأة غير المُعينين.



واوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن هناك الكثير من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير للغاية من السادة خطباء المكافأة الغير معينين التابعين لوزارة الأوقاف، وذلك فيما يتعلق بضعف المستحقات المالية التي يتقاضونها السادة المذكورين بشكل كبير.



واضاف عضو مجلي النواب، ان أن خطبة الجمعة كانوا يحاسبون عليها بما يقرب من 40 جنيها، وبعد ذلك وزير الأوقاف أمر بإجراء اختبارات، ومن ينجح فيها تتم زيادة أجر الخطبة إلى 75 جنيها، حيث ان خطيب المكافأة ( الغير مُعين ) إذا أدى 4 خطب يتقاضى نظيرها تقريبًا 300 جنيه شهريًا ترتفع إلى 375 جنيها إذا أدى 5 خطب في الشهر الواحد.



واشار البرلماني، إلى ان تلك المبالغ المالية ( الزهيدة ) التي تتحصل عليها تلك القامات العلمية والدينية والتي لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع ما يقدمونه أو مع ما يطرأ من مستجدات على الأوضاع الإقتصادية الخاصة بهم جعل معظمهم بكل أسف يتجه إلى الإنخراط في مهنه أو حرفه أخرى جانبيه، كالنجارة أو المعمار أو الأعمال اليدوية.... إلــخ.



واكد انه الرغم من تقديرنا وإمتنانا الشديد لأصحاب تلك المهن والحرف إلا أنه لا يجوز أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لتلك الشريحة التي نبجلها ونعتز بها وبالعلم ومفاهيم وتعاليم الدين الحنيف الذين ينشرونه بين جموع السادة المواطنين.



واستكمل ان الأئمة وخطباء المكافأة يبلغ عددهم تقريبًا 60 ألفًا بمختلف أنحاء الجمهورية، يتقاضون مكافآت تبلغ قيمتها 67 مليون جنيه، أما الأئمة المعينين والبالغ عددهم 40 ألفًا يحصلون على ما يقرب من 750 مليون جنيه، اي ما يعادل ١٠ أضعاف ما يحصل عليه خطباء المكافأة، وهو أمر إن دل فإنه يدل على عدم وجود أي شكل من أشكال العداله الوظيفية ما بين الخطباء المعينين وخطباء المكافأة.



وطالب البرلماني الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر في سبيل تعديل أوضاع خطباء المكافأة بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال البدء فورا في تعيين من ينطبق عليهم شروط ومتطلبات التعيين، وتحسين الأوضاع المالية بشكل يتناسب مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية في الفترة الراهنة لمن لم ينطبق عليهم شروط التعيين بعد.