"تستاهل كل خير" ..بهذه الكلمات نيللي كريم تساند شريف دسوقي





نشرت نيللي كريم صورة للفنان شريف دسوقي، وعلقت عليها قائلة :" سلامتك يا حبيبي الف مليون سلامه عليك، انت انسان جميل و طيب و تستاهل كل خير، ربنا معاك يا راجل يا طيب" .



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة بعد بتر قدمه بسبب مضاعفات مرض السكري، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أنه تم نقل الفنان بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًة أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكري، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.





كما أكدت وزارة الصحة أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.





وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة دعم للفنان شريف دسوقي، بعد بتر قدمه وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".