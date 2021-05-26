تفاصيل أول جروب تعليمي ينبه طلاب الثانوية العامة بشأن النظام الجديد للامتحان

كشف الأستاذ أحمد المصري، صاحب أول منصة تعليمية بالفيوم، عن أن "جروب مدرس وطالب" أول جروب على مستوى الجمهورية ينبه طلاب الثانوية بشأن النظام الجديد للامتحان، وهو اختبار الطالب في وقت الامتحان وليس في المستوى.





وشدد "المصري"، من خلال جروب "مدرس وطالب"، على الطلاب بضرورة التدريب على أسئلة كثيرة لاكتساب سرعة الأداء.



