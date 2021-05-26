تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية بالقرب من قسم إمبابة

فرضت قوات الأمن بالجيزة، كردونا أمنيا بمحيط العثور على جثة رجل مجهول الهوية، ومقطوع جزء حساس من جسده، بالقرب من قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة.





وانتقلت القيادات الأمنية بالمديرية إلى محل الواقعة منذ قليل، للوقوف على ملابسات الجريمة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بالمكان.





وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة لرجل مجهول الهوية، ومقطوع جزء حساس من جسده، بالقرب من قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بالعثور على جثة لرجل بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس القطاع والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الفرقة، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة لرجل مجهول الهوية، عاري الجسد، ومقطوع جزء حساس من جسده.





وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.



