انفجار في مصنع لإنتاج البتروكيماويات بإيران

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بانفجار في مصنع لإنتاج البتروكيماويات بمدينة عسلوية بمحافظة بوشهر.

وفي وقت سابق، وقع انفجار في منشأة بتروكيماويات خرسان شمال شرق إيران، حيث كانت إيران قد شهدت انفجارًا مماثلا في شهر أكتوبر الماضي دون وقوع إصابات.

ومن جانبها، ذكرت سائل الإعلام المحلية وقتها أن انفجارا ضخما، وقع جنوب غرب البلاد، تسبب في حريق بمصنع للبتروكيماويات، دون أن تذكر الأسباب التي أدت إلى الانفجار.