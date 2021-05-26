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هكذا طمأنت فيفي عبده جمهورها علي حالتها الصحية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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طمأنت الفنانة فيفي عبده جمهورها عبر فيديو علي حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


كتبت فيفي علي الفيديو وعلقت قائله:" الحمدلله يارب علي كل اللي توني بحبك" .


وقالت الفنانة فيفي عبده خلال الفيديو :" الحمدلله رب العالمين ، فاضلي خطوه وهكون كويسه الحمدلله بشكركو وبفضلكم وبفضل دعواتكم ، كل اللي بيحبوني ربنا يخليكم ليا ، انا متشكرة جدا بقيت كويسة ".


الجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده قد تعرضت مؤخرًا لوعكه صحية دخلت علي أثرها المستشفى وقامت بأجراء عملية جراحية وقد علم الجمهور هذا الامر من خلال ابنتها الفنانة عزه مجاهد والتي قد نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وكتبت معلقة:" ادعوا لامي دخلت العمليات "

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