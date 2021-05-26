تعرف على أول تعامد للشمس على الكعبة

في ظاهرة مميزة، يستعد العالم العربي، غدًا الخميس، لمشاهدة التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة لهذا العام، في توقيت أذان الظهر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أول تعامد للشمس على الكعبة.



١. يستعد السعودية، لظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، غدًا الخميس، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.



٢. ويعتبر التعامد الأول هذا العام، يحدث عند الساعة التاسعة و18 دقيقة بتوقيت جرينتش.



٣. ستكون الشمس في لحظة التعامد بأقصى ارتفاع لها (89.55.37 درجة) حوالي 90 درجة عندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الأجسام في مكة.



٤. وفي نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة، وكلما كانت المسافة أبعد عن مكة كان ميل الشمس أكبر في قبة السماء.



٥. ويستخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.



٦. وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضا في حساب محيط الأرض وذلك بواسطة بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفين سنة أثبتت كروية الأرض.



٧. وتحدث الظاهرة لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو.



٨. يحصل التعامد الأول، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو عندها يحدث التعامد الثاني.



٩. وسيتكرر التعامد في اليوم التالي، الجمعة، بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق "الخميس" حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89.54.41 درجة) وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.