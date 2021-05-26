Advertisements

تعرف على أول تعامد للشمس على الكعبة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
في ظاهرة مميزة، يستعد العالم العربي، غدًا الخميس، لمشاهدة التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة لهذا العام، في توقيت أذان الظهر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أول تعامد للشمس على الكعبة.

١. يستعد السعودية، لظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، غدًا الخميس، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

٢. ويعتبر التعامد الأول هذا العام، يحدث عند الساعة التاسعة و18 دقيقة بتوقيت جرينتش.

٣. ستكون الشمس في لحظة التعامد بأقصى ارتفاع لها (89.55.37 درجة) حوالي 90 درجة عندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الأجسام في مكة.

٤. وفي نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة، وكلما كانت المسافة أبعد عن مكة كان ميل الشمس أكبر في قبة السماء.

٥. ويستخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.

٦. وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضا في حساب محيط الأرض وذلك بواسطة بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفين سنة أثبتت كروية الأرض.

٧. وتحدث الظاهرة لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو.

٨. يحصل التعامد الأول، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو عندها يحدث التعامد الثاني.

٩. وسيتكرر التعامد في اليوم التالي، الجمعة، بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق "الخميس" حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89.54.41 درجة) وقت أذان الظهر في المسجد الحرام. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقيت التعامد تعامد الشمس الكعبه المشرفه اخر الاخبار

أخبار تهمك

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ نصف ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ ثلث ساعة

شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 39 دقيقة

ممثل شركة العدل جروب : يتنازل عن دعوى تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لظروفه الصحية

منذ أقل من ساعة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "التعليم" بشأن اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

"فلكية جدة": الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 23 رمضان

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. الثلاثاء المقبل

"فلكية جدة": الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الثلاثاء

التعامد الثاني والأخير للشمس على الكعبة المشرفة اليوم

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

الشمس تتعامد على الكعبة رابع أيام عيد الفطر المبارك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

01:12 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

02:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»