وزير المالية يكشف عن زيادة النمو الاقتصادي لـ5.2% العام المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام المقبل لنحو 5.2% في العام المالي المقبل.





وعرض «معيط»، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حاليًا، نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف انتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني.



