موعد مباراة فرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا 2020

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، يوم 11 يونيو المقبل وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر منافسات البطولة حتى 11 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.





مجموعات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020):





المجموعة الأولى: إيطاليا - تركيا - ويلز - سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا - الدنمارك - روسيا - فنلندا

المجموعة الثالثة: هولندا - النمسا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا - التشيك - اسكتلندا

المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا - السويد - سلوفاكيا

المجموعة السادسة: فرنسا - ألمانيا - البرتغال - المجر





موعد مباراة فرنسا وألمانيا في أمم أوروبا:





ومن المباريات الكبرى التي ينتظرها عشاق كرة القدم، مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب ألمانيا في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة والتي تضم معهما منتخبي البرتغال والمجر.





وتنطلق مباراة ألمانيا مع نظيره منتخب فرنسا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم 15 يونيو الجاري على ملعب "أليانز آرينا" في ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة الأوروبية.





ويمكنكم متابعة مباراة منتخب فرنسا مع نظيره منتخب ألمانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).