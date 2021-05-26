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27 يوليو.. استكمال محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان"
الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:32 م
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 27 يوليو.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.
وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.
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