27 يوليو.. استكمال محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان"

قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 27 يوليو.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.





وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي ، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.



