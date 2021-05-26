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27 يوليو.. استكمال محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 27 يوليو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

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