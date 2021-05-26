بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن مواجهة كورونا.. والموعد الأسبوع المقبل

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.





وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، مستجدات توريدات أجهزة الأشعة المقطعية، موضحة أنه يوجد ١٧ جهاز أشعة مقطعية في الميناء سيتم توزيعها على المستشفيات خلال الأسبوع المقبل.





وحول فاعلية اللقاحات في ضوء تحور فيروس "كورونا" المستجد، لفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لم تظهر أي متغيرات حتى الآن تقوض بشكل كبير فعالية اللقاحات.





وأضافت: تم استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، كما تم استقبال ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينية، ومن المُقرر تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة.





وتابعت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم الاجتماع مع وفد من الخبراء الصينيين بـ "فاكسيرا" تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" بمصر، مشيرة إلى أن "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.





وعرضت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جهود التوسع في أماكن تقديم اللقاحات، مشيرة إلى أنه على غرار أرض المعارض سيتم افتتاح مراكز كبرى بكل محافظة، وأنه تم البدء بتجهيز مراكز في الإسكندرية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط.



