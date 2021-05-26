أيمن أشرف ينتظم في مران الأهلي الجماعي اليوم

ينتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، في مران الأهلي الجماعي اليوم ، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه لمدة يومين للتعافي من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز الأخيرة في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا.





ويشارك أشرف، في مران الأهلي الجماعي بعد التأكد من جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي اشتكى منها ،وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، خلال اليومين الماضيين بعد وصول بعثة الأهلي إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.





وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان من الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتأكد من جاهزيته للتواجد في المران الجماعي.





ويشارك أشرف في المران الثالث للأهلي اليوم الذي يقام على ملعب جامعة قطر في الدوحة، فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي والختامي مساء الخميس المقبل على استاد جاسم بن حمد الذي تقام عليه مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.