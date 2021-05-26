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إجراء مهم من وزارة الصحة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وقالت: "تمت إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335 بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذا تمت إتاحته لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوي بالمحافظات، وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات"، وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157 ألفا من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت الوزيرة: "تم التوسع في تطعيم المواطنين في المناطق الصناعية في محافظات: السويس، والشرقية، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية".

واستعرضت الوزيرة نماذج من تطعيم المواطنين في محافظة البحر الأحمر، وذلك للعاملين بقطاع السياحة، والموانئ البحرية، ومراكز غسيل الكُلى، وفي الأديرة، مضيفة أنه في محافظة سوهاج تم التوسع في 14مركزا للتطعيم، وفي أسيوط تم تخصيص 12مركزا لتقي اللقاحات بخلاف مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر، وفي الدقهلية تم تخصيص 16مركزا لتقديم اللقاحات.

واتصالا بالجهود الخدمية لتقديم اللقاحات، أوضحت الوزيرة أنه تمت زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 80 مقعدا لاستقبال الاستعلامات الخاصة باللقاح بعد إعلان بعض الدول عن طلب وثيقة التطعيم قبل السفر.

وفي سياق آخر، تناولت الوزيرة جهود حملات التوعية والتثقيف الصحي، حيث تمت زيارة 5 محافظات ساحلية وتقديم التوعية للمصطافين هناك، حيث تم تقديم التوعية لـ 250 ألف مواطن.

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