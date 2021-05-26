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باولو يثير أزمة في الترسانة بسبب منتخب الكرة الشاطئية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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أثار حسام سلامة "باولو" لاعب الترسانة أزمة داخل الفريق بسبب سفره مع منتخب مصر للكرة الشاطئية دون موافقة مجلس الإدارة والجهاز الفني .

كان باولو بطلاً للعديد من الأزمات داخل نادي الترسانه منذ انضمامه من بداية الموسم علي الرغم ان اللاعب يتقاضي الراتب الأعلي بين جميع لاعبي الفريق ، بالإضافه إلي عدم نجاح اللاعب في احراز أي هدف للفريق حتي الأن .

قد أثار باولو مؤخراً أزمه داخل نادي الترسانه بعد ان لاحظ الجهاز الفني للترسانه بقياده علاء نوح غياب اللاعب عدة أيام وأغلق هاتفه من بعد مباراه الداخلية .

واكتشف الجهاز بعد ذلك انضمام اللاعب لمنتخب مصر للكره الشاطئيه المشارك حالياً في بطولة كأس الأمم الافريقيه دون علم النادي و الجهاز الإداري ..

وكشف مسئولو اللجنه الثلاثيه بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم مخاطبة نادي الترسانه من أجل انضمام اللاعب للمنتخب ورفض مسئولو النادي إرسال اللاعب لاحتياجه في المباريات في ظل منافسه فريقه علي الصعود للدوري الممتاز .

وقررت إداره النادي إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق بعد تغيبه عن تدريبات الفريق والمباراه الأخيره أمام جمهورية شبين .

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