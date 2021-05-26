Advertisements

73.453 إصابة جديدة و2.173 وفاة في البرازيل

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت السلطات الصحية في البرازيل، 73 ألفًا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم رصد ألفين و173 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وتجاوزت حصيلة الإصابات الكلية بفيروس كورونا في البرازيل، 16 مليون حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 452 ألفًا و31.

 

وجاءت البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

"وقع على الخفير".. التحريات تكشف ملابسات سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية

منذ ساعة و نصف

ممثل شركة العدل جروب : يتنازل عن دعوى تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لظروفه الصحية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ نصف ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من "التعليم" بشأن اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 156 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تعلن تسجيل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

279 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

01:12 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

02:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»