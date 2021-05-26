73.453 إصابة جديدة و2.173 وفاة في البرازيل

رصدت السلطات الصحية في البرازيل، 73 ألفًا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم رصد ألفين و173 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتجاوزت حصيلة الإصابات الكلية بفيروس كورونا في البرازيل، 16 مليون حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 452 ألفًا و31.

وجاءت البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى.