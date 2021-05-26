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عاجل.. أول رد من رئيس جامعة الإسكندرية على واقعة مدرس كلية العلوم

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إنَّه وجه الدكتورة أماني عبدالحميد عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتي أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدًا أنه سيتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد هذا المدرس.

وأضاف رئيس الجامعة الإسكندرية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنَّ الجامعة لم تتلق حتى الآن أي شكوي مكتوبة من الطلاب، مشددًا على أنَّه في حال ثبوت أي من الوقائع محل الشكاوي سوف يتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم نحو هذا المدرس، وفى حال عدم ثبوت الوقائع سيتمّ توجيه الدكتور محمود مرسي لتحسين معاملته للطلاب.

وقال إنه من موقعي كرئيس جامعة وكأب للطلاب لن أتأخر عن اتخاذ الإجراء المناسب».

وأثار قرار ترقية الدكتور "محمود م.أ"، إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حالة من الغضب الشديد بين الطلاب، نتيجة لمواقفه السابقة معهم، على حد تعبيرهم.

البداية من خلال منشور تم وضعه في الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يهنئ فيه عميد الكلية ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، الدكتور محمود "م. أ" بقرار ترقيته إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء.

المنشور الذي تم نشره قبل ساعات، وصل فيه عدد التفاعل لأكثر من 41 الف تعليق و127 ألف أغضبني من قبل الطلبة كتعبير منهم على رفضهم بقرار ترقية الأستاذ الجامعي الذي كانت له مواقف غير جيدة سردوها في تعليقاتهم، ومطالبين بالعدول عن هذا القرار الذي تم اتخاذه.

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