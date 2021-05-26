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تعرف على أخر تطورات امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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انتهت مديرية التربية والتعليم فى محافظة المنيا من استعدادتها لاجراء امتحانات الشهادة الاعدادية والتى ستبدا يوم السبت الموافق 5 يونيه ولمدة اسبوع ويتقدم لها 102 الف طالب وطالبه موزعين على 536 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

14 طالب داخل اللجنة

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بأن عدد الطلاب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان لا يتجاوز عن 14 طالب، وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.


حصر أسماء المعلمين

وأكد الرشيدي، بأنه تم حصر أسماء المعلمين والاداريين العاملين في التعليم الاعدادى وأعضاء الكنترول التعليم الفني والعام للتطعيم ضد فيروس كورونا كمرحلة أولى.


الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

ولفت الرشيدي إلى أنه تم التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم داخل كل لجنة، كذلك التأكد من تزويد اللجان بالمقاعد والمناضد اللازمة بما يتناسب وأعداد المنتدبين للتقدير، مع عدم إغفال التوسع فى أعداد الأماكن المخصصة بتقدير كل مادة بما يتفق وأعداد المنتدبين لها، ويضمن التباعد بين المصححين وذلك بالتعاون مع لجنة النظام والمراقبة.

موعد ظهور الشهادة الإعدادية

وأوضح الرشيدي إلى أن الجميع في لجان التصحيح سيعملون على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب أداء الامتحانات بفترة وجيزة.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية.



ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية

1- لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

2- الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

3- يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

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