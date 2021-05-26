تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي برئيس الاتحاد العربي للاستثمار

التقي رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقارى التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية، بحضور النائب محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي.





وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك اقتصاديا وإحداث قيمة مضافة كبيرة تنعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء، مشيدًا في الوقت ذاته ببصمات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستثمارات العربية وترسيخها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بالتبعية على الاستقرار السياسي للبلدان العربية.



