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تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي برئيس الاتحاد العربي للاستثمار

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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التقي رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالدكتور أحمد آل سويدان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقارى التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية، بحضور النائب محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك اقتصاديا وإحداث قيمة مضافة كبيرة تنعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء، مشيدًا في الوقت ذاته ببصمات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستثمارات العربية وترسيخها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بالتبعية على الاستقرار السياسي للبلدان العربية.

وأشاد "سويدان" بدور البرلمان العربي ونشاطه الملحوظ في ظل رئاسته الجديدة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ودوره في تأطير وتقوية أواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات وفتح آفاق أرحب مع البرلمانات الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالنفع العام على المنطقة العربية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل المظلة العربية الحاضنة للأشقاء التي يعول عليها كثيرا في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة الصعد.

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