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تأجيل محاكمة أيمن ندا بتهمة التنمر علي أحمد موسي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنح الهرم في جلستها التي عقدت اليوم، محاكمة أستاذ بجامعة القاهرة يدعي أيمن منصور ندا، لجلسة ٢٠ يونيو المقبل، لاتهامه بالتنمر والسب والقذف في حق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد.

وكان أستاذ الجامعة والذي يعمل بإعلام القاهرة قد نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عدة مقالات تجاوز فيها من النقد إلى السباب والتطاول والتنمر بحق الإعلامي أحمد موسي، مما دفعه لتكليف المستشار القانوني عمر الأصمعي لتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الهرم، والتي أحالتها لدائرة اخري لنظرها في جلسة ٢٠ يونيو القادم.

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