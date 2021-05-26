Advertisements

الفقي: سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية قدمت نشاط مميز رغم الجائحة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
صرح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية بأنه استمرت سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية في تقديم خدماتها للباحثين والقراء وتنظيم الفعاليات وورش العمل في فروعها بمختلف الربوع المصرية، وأنه قامت سفارات المعرفة بالاجتهاد خلال جائحة كورونا كي لا يتأثر المستفيدون من الخدمات التي تقدمها، ولتستمر نقطة تنوير في كل إقليم مصري.

 
وفي هذا الصدد استجابت سفارات المعرفة لمعايير مكتبة الإسكندرية بالاكتفاء باستقبال نسبة 50% من جمهور السفارات، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.
وذكر أنه استمرت سفارات المعرفة في تقديم خدماتها للباحثين من خلال إتاحة قواعد البيانات والمواقع العلمية داخل السفارة. وفي مرحلة الغلق التام للسفارات، قامت سفارات المعرفة بخدمة ودعم الباحثين عن بعد، من خلال خدمة إرسال مقالات من الموارد الإليكترونية المتاحة بالمكتبة للقراء والباحثين عن طريق البريد الإليكتروني.
كما استمرت سفارات المعرفة بتقديم البث المباشر للأحداث التي تنظَّم في مكتبة الإسكندرية من خلال خدمة webcast، وقد تم عرض العديد من الفعاليات منها: "عبد الناصر... نصف قرن على رحيله" في سبتمبر 2020، وفعاليات مؤتمر الفرانكوفونية السنوي في مارس 2021، بالإضافة إلى ندوة بعنوان: "ثروت عكاشة بين السياسة والثقافة" في إبريل 2021، وذلك مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحضور.
 
كما أنه لم تتوقف سفارات المعرفة عن إكساب زوارها من الشباب مهارات جديدة، وتطوير قدراتهم في المجالات المختلفة، فاستمرت في الأوقات التي كان يُسمح فيها بتنظيم الفعاليات، في إقامة العديد من ورش العمل التي تستهدف تطوير مهاراتهم في المجالات المختلفة، فتم تنفيذ ورش عمل في مجالات مثل: التصوير الفوتوغرافي، التعليق الصوتي، الكتابة الصحفية.

كما تم عقد عددًا من الفعاليات المتعلقة بالحرف اليدوية مثل: ورشة صناعة جدارية بقشر الخشب، وورشة تصميم الملابس (باترون)، كما نظمت سفارات المعرفة ورش عمل في أساسيات الرسم، وكيفية رسم البورتريه، والرسم على الأحجار.

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من "التعليم" بشأن اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 40 دقيقة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ أقل من نصف ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ممثل شركة العدل جروب : يتنازل عن دعوى تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لظروفه الصحية

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

01:12 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

02:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»