الفقي: سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية قدمت نشاط مميز رغم الجائحة







وفي هذا الصدد استجابت سفارات المعرفة لمعايير مكتبة الإسكندرية بالاكتفاء باستقبال نسبة 50% من جمهور السفارات، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وذكر أنه استمرت سفارات المعرفة في تقديم خدماتها للباحثين من خلال إتاحة قواعد البيانات والمواقع العلمية داخل السفارة. وفي مرحلة الغلق التام للسفارات، قامت سفارات المعرفة بخدمة ودعم الباحثين عن بعد، من خلال خدمة إرسال مقالات من الموارد الإليكترونية المتاحة بالمكتبة للقراء والباحثين عن طريق البريد الإليكتروني.

كما استمرت سفارات المعرفة بتقديم البث المباشر للأحداث التي تنظَّم في مكتبة الإسكندرية من خلال خدمة webcast، وقد تم عرض العديد من الفعاليات منها: "عبد الناصر... نصف قرن على رحيله" في سبتمبر 2020، وفعاليات مؤتمر الفرانكوفونية السنوي في مارس 2021، بالإضافة إلى ندوة بعنوان: "ثروت عكاشة بين السياسة والثقافة" في إبريل 2021، وذلك مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحضور.



كما أنه لم تتوقف سفارات المعرفة عن إكساب زوارها من الشباب مهارات جديدة، وتطوير قدراتهم في المجالات المختلفة، فاستمرت في الأوقات التي كان يُسمح فيها بتنظيم الفعاليات، في إقامة العديد من ورش العمل التي تستهدف تطوير مهاراتهم في المجالات المختلفة، فتم تنفيذ ورش عمل في مجالات مثل: التصوير الفوتوغرافي، التعليق الصوتي، الكتابة الصحفية.



كما تم عقد عددًا من الفعاليات المتعلقة بالحرف اليدوية مثل: ورشة صناعة جدارية بقشر الخشب، وورشة تصميم الملابس (باترون)، كما نظمت سفارات المعرفة ورش عمل في أساسيات الرسم، وكيفية رسم البورتريه، والرسم على الأحجار.



صرح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية بأنه استمرت سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية في تقديم خدماتها للباحثين والقراء وتنظيم الفعاليات وورش العمل في فروعها بمختلف الربوع المصرية، وأنه قامت سفارات المعرفة بالاجتهاد خلال جائحة كورونا كي لا يتأثر المستفيدون من الخدمات التي تقدمها، ولتستمر نقطة تنوير في كل إقليم مصري.