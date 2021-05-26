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شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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حرص إلمخرج إبراهيم الفرن على طمأنه الجمهور على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد إجراءه عملية بتر في قدمه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


نشر المخرج إبراهيم الفرن صورة له برفقة الفنان شريف دسوقي من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلاً:' الحمدلله رب العالمين".


الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان شريف دسوقي فيلم " وقفه رجاله" اخراج احمد الجندي بطولة بيومي فؤاد ، سيد رجب، محمد سلام وقد تعرض مؤخرًا لاجراء عمليه جراحية أمس وتعرض لبتر قدمه.
شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه
شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

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