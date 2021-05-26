Advertisements

فاركو يصطدم بالجزيرة والرجاء يستضيف الحرس بالقسم الثاني

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تنطلق في الرابعة من عصر الخميس منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الفجر الرياضي المواجهات المقبلة :

1- فاركو مع الجزيرة

يصطدم فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 48 نقطة بفريق الجزيرة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة كرم جابر برصيد 25 نقطة.

وحقق فاركو الفوز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل .


2- الرجاء مع حرس الحدود

يحضتضن ملعب المدينة الشبابية بابى قير، لقاء الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 30 نقطة مع فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 48 نقطة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- الأوليمبى مع كفر الشيخ


يلتقي فريق الأوليمبى صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 41 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 22 نقطة.

وحقق كفر الشيخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

4- البلدية مع دمنهور

يشهد ملعب نادي البلدية مواجهه ناريه بين فريق البلدية صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 37 نقطة بفريق دمنهور صاحب المركز العاشر بقيادة يأسر عبد الواحد برصيد 25 نقطة.

شهدت الجولة الأولى فوز فريق دمنهور بهدف نظيف.

5- بيلا مع أبو قير

يحل فريق أبو قير صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد الكاس برصيد 39 نقطة ضيفاً على ملعب سخا لملاقاة نظيرة فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 16 نقطة.

وحقق فريق أبو قير الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

6- المنصورة مع دكرنس


يواجه فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة بلبل بيومي برصيد 26 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 33 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

7- بنى عبيد مع المالية

يلعب فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 15 نقطة مع فريق المالية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 23 نقطة.

وحقق فريق المالية الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

8- الحمام مع سبورتنج

وعلى ملعب مركز شباب الحمام، يلتقي فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 20 نقطة مع فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 29 نقطة.

وحقق فريق الحمام الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 48 نقطة
2- حرس الحدود 48 نقطة
3- الأوليمبي41 نقطة
4- أبو قير للأسمدة39 نقطة
5- بلدية المحلة37
6- دكرنس33 نقطة
7- الرجاء30 نقطة
8- سبورتنج29 نقطة
9- ‏المنصورة26 نقطة
10- ألعاب دمنهور25 نقطة
11- الجزيرة مطروح25 نقطة
12- مالية كفر الزيات23 نقطة
13- كفر الشيخ‏22 نقطة
14- الحمام20 نقطة
15- بيلا16 نقطة
16- بني عبيد‏15 نقطة

أخبار تهمك

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 13 ساعة

ممثل شركة العدل جروب : يتنازل عن دعوى تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لظروفه الصحية

منذ أقل من ساعة

شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 39 دقيقة

عاجل من "التعليم" بشأن اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 14 ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ ثلث ساعة

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

01:12 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

02:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»