فاركو يصطدم بالجزيرة والرجاء يستضيف الحرس بالقسم الثاني

تنطلق في الرابعة من عصر الخميس منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



ويقدم الفجر الرياضي المواجهات المقبلة :



1- فاركو مع الجزيرة



يصطدم فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 48 نقطة بفريق الجزيرة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة كرم جابر برصيد 25 نقطة.



وحقق فاركو الفوز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل .





2- الرجاء مع حرس الحدود



يحضتضن ملعب المدينة الشبابية بابى قير، لقاء الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 30 نقطة مع فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 48 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- الأوليمبى مع كفر الشيخ





يلتقي فريق الأوليمبى صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 41 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 22 نقطة.



وحقق كفر الشيخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



4- البلدية مع دمنهور



يشهد ملعب نادي البلدية مواجهه ناريه بين فريق البلدية صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 37 نقطة بفريق دمنهور صاحب المركز العاشر بقيادة يأسر عبد الواحد برصيد 25 نقطة.



شهدت الجولة الأولى فوز فريق دمنهور بهدف نظيف.



5- بيلا مع أبو قير



يحل فريق أبو قير صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد الكاس برصيد 39 نقطة ضيفاً على ملعب سخا لملاقاة نظيرة فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 16 نقطة.



وحقق فريق أبو قير الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.



6- المنصورة مع دكرنس





يواجه فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة بلبل بيومي برصيد 26 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 33 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



7- بنى عبيد مع المالية



يلعب فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 15 نقطة مع فريق المالية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 23 نقطة.



وحقق فريق المالية الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



8- الحمام مع سبورتنج



وعلى ملعب مركز شباب الحمام، يلتقي فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 20 نقطة مع فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 29 نقطة.



وحقق فريق الحمام الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 48 نقطة

2- حرس الحدود 48 نقطة

3- الأوليمبي41 نقطة

4- أبو قير للأسمدة39 نقطة

5- بلدية المحلة37

6- دكرنس33 نقطة

7- الرجاء30 نقطة

8- سبورتنج29 نقطة

9- ‏المنصورة26 نقطة

10- ألعاب دمنهور25 نقطة

11- الجزيرة مطروح25 نقطة

12- مالية كفر الزيات23 نقطة

13- كفر الشيخ‏22 نقطة

14- الحمام20 نقطة

15- بيلا16 نقطة

16- بني عبيد‏15 نقطة