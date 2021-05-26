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عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار
الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:57 م
مارينا بشارة
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انقلبت عربتان من قطار ركاب فوارغ رقم 46 بمحطة دمياط بسبب اصطدامهما بجرار سكة حديد مفرد أثناء سيره بخط دمياط/طنطا، ولم يسفر الحادث عن إصابات، حيث إن القطار كان فارغًا، يستعد للقيام برحلته.
وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.
وكان وزير النقل، قال قبل أيام إنّ هيئة السكة الحديد تشهد عصرا جديدا، ولن يسمح بوجود أي عناصر متطرفة في منظومة السكة الحديد، موضحا أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.
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