عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

انقلبت عربتان من قطار ركاب فوارغ رقم 46 بمحطة دمياط بسبب اصطدامهما بجرار سكة حديد مفرد أثناء سيره بخط دمياط/طنطا، ولم يسفر الحادث عن إصابات، حيث إن القطار كان فارغًا، يستعد للقيام برحلته.

وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.



