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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مع اقتراب موسم الحج 2021

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك وفقا لأولى تحديثات البنوك العامله فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء.

 ويشهد سعر الريال السعودي حالة من عدم ااستقرار خلال الفترة الحالية في ظل الإقبال الكبير على العملة السعودية خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة، ونسنعرض فيما يلي أخر تحديثات السعر في البنوك العاملة في مصر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
   
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

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