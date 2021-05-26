Advertisements

وزير الخارجية البريطاني يؤكد لنظيره الإسرائيلي على التزام بلاده بحل الدولتين

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:05 م
الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
وكالات
Advertisements

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه أكد لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على التزام بلاده بحل الدولتين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف إطلاق النار في فلسطين وزير الخارجية البريطاني قطاع غزه حل الدولتين الخارجية البريطانية

أخبار تهمك

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد..أول ظهور لشريف دسوقي من داخل المستشفى بعد بتر قدمه

منذ 39 دقيقة

ممثل شركة العدل جروب : يتنازل عن دعوى تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لظروفه الصحية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ ثلث ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من "التعليم" بشأن اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ نصف ساعة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى رام الله في أول زيارة من نوعها

الوفد الأمني المصري يبدأ اجتماعاته في غزة للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار

ولي عهد أبوظبي يشيد بالجهود المصرية في وقف إطلاق النار بغزة

الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

أمريكا: بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من 24 إلى 27 مايو

بايدن: سنعيد العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

01:12 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

02:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»