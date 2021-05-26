عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن عقد اجتماع للتحقيق من مصداقية ما تم التعليق به على تهنئته المدرس الجامعي الدكتور محمود مرسي، مما تسبب في غضب الطلاب من الترقية، ويضم الاجتماع عميد الكلية الدكتورة أماني إسماعيل، رئيس مجلس قسم الكيمياء، والمدرس الجامعي محل الواقعة، للتحقق من مصداقية ما تم التعليق به على تهنئته.

وقالت الكلية إنه علمًا بأنه لم ترد لإدارة الكلية سابقًا أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد د. محمود مرسي من الطلاب، سواء عن طريق مكتب الشكاوي الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.





كما لُوحظ أيضًا وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية، والتي تعد تشويهًا للكلية والعاملين بها، وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع.





وصرح الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بأنَّه وجه الدكتورة أماني عبدالحميد عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتي أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدًا أنه سيتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد هذا المدرس.





وأضاف رئيس الجامعة الإسكندرية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنَّ الجامعة لم تتلق حتى الآن أي شكوي مكتوبة من الطلاب، مشددًا على أنَّه في حال ثبوت أي من الوقائع محل الشكاوي سوف يتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم نحو هذا المدرس، وفى حال عدم ثبوت الوقائع سيتمّ توجيه الدكتور محمود مرسي لتحسين معاملته للطلاب.



